Минобороны: потери ВСУ за сутки на Купянском направлении составили до 50 человек

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Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российская группировка «Запад» поразила живую силу и технику украинской армии на Купянском направлении.
Минобороны: потери ВСУ за сутки на Купянском направлении составили до 50 человек
  • РИА Новости

Он заявил, что поражение живой силы и техники ВСУ произошло в районах населённых пунктов Табаевка, Синьковка Харьковской области и Новосёловское ЛНР.

«Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля и одна гаубица Д-30», — сказал Конашенков.

В ведомстве также сообщили, что за прошедшие сутки российская армия уничтожила до 100 украинских военных на Краснолиманском направлении.

Кроме того, ВС России уничтожили две бронированные машины, три автомобиля и одну гаубицу Д-30.

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