Минобороны: потери ВСУ за сутки на Купянском направлении составили до 50 человек
- РИА Новости
Он заявил, что поражение живой силы и техники ВСУ произошло в районах населённых пунктов Табаевка, Синьковка Харьковской области и Новосёловское ЛНР.
«Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля и одна гаубица Д-30», — сказал Конашенков.
В ведомстве также сообщили, что за прошедшие сутки российская армия уничтожила до 100 украинских военных на Краснолиманском направлении.
Кроме того, ВС России уничтожили две бронированные машины, три автомобиля и одну гаубицу Д-30.