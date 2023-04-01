ВС России уничтожили РЛС ВСУ производства США в Херсонской области

Короткая ссылка
Российские военные уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 в Херсонской области.
ВС России уничтожили РЛС ВСУ производства США в Херсонской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«Ночью артиллерийским огнём в районе населённого пункта Станислав уничтожена РЛС AN/TPQ-36 и перевозивший её автомобиль типа пикап», — говорится в сообщении.

Отмечается, что три украинских военных погибли, двое ранены.

Ранее в Минобороны России заявляли, что российские ВС уничтожили на Херсонском направлении свыше 40 боевиков ВСУ и артиллерийскую систему М777.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить