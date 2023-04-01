ВС России уничтожили РЛС ВСУ производства США в Херсонской области
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
«Ночью артиллерийским огнём в районе населённого пункта Станислав уничтожена РЛС AN/TPQ-36 и перевозивший её автомобиль типа пикап», — говорится в сообщении.
Отмечается, что три украинских военных погибли, двое ранены.
Ранее в Минобороны России заявляли, что российские ВС уничтожили на Херсонском направлении свыше 40 боевиков ВСУ и артиллерийскую систему М777.