Слуцкий провёл переговоры с присоединившимися к молдавскому «Движению для народа»

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий провёл беседу с вышедшими из молдавской Социалистической партии и решившими присоединиться к молдавскому «Движению для народа» политиками Александром Нестеровским и Ириной Лозован.

«Власть, к сожалению, ведёт крайне агрессивную антироссийскую риторику, которая на самом деле убийственна для нашей экономики и губительна для всей нашей страны. Сотни лет Россия и Молдавия были вместе, сотни лет мы дружили, мы были родственными народами», — сказала Лозован.

Нестеровский при этом отметил, что Молдавия должна придерживаться Конституции страны и оставаться нейтральным государством, которое дружит со всеми соседями и в особенности со своим стратегическим партнёром в лице России.

«Вокруг этого мы и будем объединять людей», — отметил он.

По его словам, к сожалению, другие партии боятся об этом открыто говорить.

«С этой целью мы и решили выйти с идеей о создании новой политической партии, которая будет левого толка и которая не будет стесняться и бояться говорить, что нам нужно дружить с Россией», — сказала Лозован.

Как отметил Слуцкий, он надеется, что новая политсила заявит о себе, так как она действительно намерена помогать рядовым молдаванам.

«Та партия, которую вы планируете создать, очевидно, будет партией, которая действительно поддерживает интересы людей... Хочу пожелать, чтобы новая партия была политической силой, которая сможет консолидировать здравые силы в стране, за которыми пойдут люди... я приветствую вашу мужественную инициативу», — заявил Слуцкий.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что стране выгоднее быть ближе к Востоку с экономической точки зрения.