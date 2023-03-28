Додон заявил, что Молдавии выгоднее быть ближе к Востоку

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Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что стране выгоднее быть ближе к Востоку с экономической точки зрения.

По его словам, на смену однополярному миру приходит многополярный.

Он отметил, что страны БРИКС снижают зависимость от доллара США.

«Где будет Молдавия во всей этой ситуации? С экономической точки зрения у нас больше шансов выжить, сохранить свою независимость, если мы будем ближе к Востоку», — приводит РИА Новости слова Додона в эфире телеканала N4.

Ранее Додон заявил, что решение правящей партии Молдавии «Действие и солидарность» о переименовании государственного языка в румынский необходимо отменить.

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