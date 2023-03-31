Митрополит Павел сообщил, что вечером может начаться штурм Киево-Печерской лавры

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) сообщил, что сегодня вечером может начаться штурм лавры со стороны противников канонической Украинской православной церкви.

Об этом он сказал в ходе видеообращения к верующим. По его словам, «разбойническое нападение» на лавру готовилось на 17:00 мск.

«Просто наши люди подслушали этих молодчиков, которые передают по телефону, готовясь к этим событиям», — приводит РИА Новости слова митрополита.

Он выразил надежду на то, что такого не произойдёт.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что настаивает на выселении монахов канонической Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры, но обещает не применять силу при их выдворении.