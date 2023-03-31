Россельхознадзор попросил приостановить поставки молочной продукции из Армении в Россию
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Об этом говорится в сообщении на сайте российской службы.
Отмечается, что такое обращение было направлено с учётом результатов переговоров и неудовлетворительных результатов инспекции.
В частности, Россельхознадзор попросил армянскую сторону приостановить с 5 апреля сертификацию молочной продукции в Россию со всех предприятий страны.
В январе Россельхознадзор заявил, что ведомство и департамент Министерства рыболовства, животноводства и молочного хозяйства правительства Индии согласовали ветеринарные сертификаты на экспорт из России в Индию ряда товаров.