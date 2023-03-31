Россельхознадзор попросил приостановить поставки молочной продукции из Армении в Россию

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Россельхознадзор обратился к ветеринарной службе Армении с просьбой приостановить поставки молочной продукции в Россию.
Россельхознадзор попросил приостановить поставки молочной продукции из Армении в Россию
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Об этом говорится в сообщении на сайте российской службы.

Отмечается, что такое обращение было направлено с учётом результатов переговоров и неудовлетворительных результатов инспекции.

В частности, Россельхознадзор попросил армянскую сторону приостановить с 5 апреля сертификацию молочной продукции в Россию со всех предприятий страны.

В январе Россельхознадзор заявил, что ведомство и департамент Министерства рыболовства, животноводства и молочного хозяйства правительства Индии согласовали ветеринарные сертификаты на экспорт из России в Индию ряда товаров.

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