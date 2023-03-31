«Коммерсантъ»: Грузия нарастила поставки автомобилей в Россию более чем втрое в 2023 году

В начале этого года зафиксирован рост экспорта легковых автомобилей из Грузии в Россию более чем в три раза. Также в несколько раз увеличился экспорт легковых машин из Грузии в страны ЕАЭС. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные грузинской таможенной статистики.

Автомобили в Грузии не производятся, но страна активно занимается их импортом.

Отмечается, что в период с января по февраль этого года в Россию было поставлено 978 автомобилей из Грузии на сумму $13,5 млн. При этом годом ранее поставки машин составили 209 единиц.

В Казахстан из Грузии было поставлено 2,6 тыс. автомобилей по сравнению с 935 единицами годом ранее, а в Армению — 2,8 тыс. машин (годом ранее в республику было поставлено 365 авто).

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