«Коммерсантъ»: Грузия нарастила поставки автомобилей в Россию более чем втрое в 2023 году
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Автомобили в Грузии не производятся, но страна активно занимается их импортом.
Отмечается, что в период с января по февраль этого года в Россию было поставлено 978 автомобилей из Грузии на сумму $13,5 млн. При этом годом ранее поставки машин составили 209 единиц.
В Казахстан из Грузии было поставлено 2,6 тыс. автомобилей по сравнению с 935 единицами годом ранее, а в Армению — 2,8 тыс. машин (годом ранее в республику было поставлено 365 авто).
Ранее «Москвич» анонсировал выпуск нового седана и кроссовера в 2023 году.