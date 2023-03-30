«Москвич» анонсировал выпуск нового седана и кроссовера в 2023 году
- РИА Новости
«В этом году появятся новые модели автомобилей «Москвич». Это будут автомобили в кузове седан и кроссовер», — цитирует РИА Новости сообщение компании.
В ноябре прошлого года на автомобильном заводе «Москвич» рассказали о планах произвести 120 тыс. автомобилей в 2025 году, 25 тыс. из которых будут электромобили.
Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил об утверждении долгосрочной стратегии развития отечественного автопрома до 2035 года.