«Москвич» анонсировал выпуск нового седана и кроссовера в 2023 году

«Москвич» подтвердил планы по производству двух новых моделей бренда в 2023 году — кроссовера и седана.

«В этом году появятся новые модели автомобилей «Москвич». Это будут автомобили в кузове седан и кроссовер», — цитирует РИА Новости сообщение компании.

В ноябре прошлого года на автомобильном заводе «Москвич» рассказали о планах произвести 120 тыс. автомобилей в 2025 году, 25 тыс. из которых будут электромобили.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил об утверждении долгосрочной стратегии развития отечественного автопрома до 2035 года.