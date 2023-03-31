Премьер и министр обороны Словакии прибыли с визитом на Украину

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Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер и глава Министерства обороны страны Ярослав Надь прибыли с визитом на Украину.
Премьер и министр обороны Словакии прибыли с визитом на Украину
  • AP
  • © Jaroslav Novak/TASR

Об этом сообщил глава словацкого правительства.

«Вместе с Ярославом Надем прибыли на Украину», — написал Хегер в соцсетях.

Как уточнил Надь, в рамках визита планируется провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой оборонного ведомства страны Алексеем Резниковым.

Ранее Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29.

После этого ФСВТС России заявила, что считает этот шаг недружественным актом и грубым нарушением Братиславой своих обязательств по реэкспорту военной техники российского производства.

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