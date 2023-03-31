Премьер и министр обороны Словакии прибыли с визитом на Украину
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Об этом сообщил глава словацкого правительства.
«Вместе с Ярославом Надем прибыли на Украину», — написал Хегер в соцсетях.
Как уточнил Надь, в рамках визита планируется провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой оборонного ведомства страны Алексеем Резниковым.
Ранее Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29.
После этого ФСВТС России заявила, что считает этот шаг недружественным актом и грубым нарушением Братиславой своих обязательств по реэкспорту военной техники российского производства.