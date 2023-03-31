Глава языковой госинспекции Литвы Валотка потребовал от беженцев с Украины учить язык

Председатель Государственной языковой инспекции Литвы Аудрюс Валотка заявил, что беженцы с Украины будут обязаны учить литовский язык.

Об этом он сказал в интервью LRT.

Валотка призвал жителей Литвы быть «более требовательными», а также защищать свой язык.

Он добавил, что некоторые заявления украинских беженцев о ненужности литовского языка в стране якобы слышали на протяжении десятилетий.

«И когда теперь люди, те же украинские военные беженцы, говорят то же самое, литовцы сразу вспоминают, где они слышали такие выражения», — сказал чиновник.

С экзаменом по литовскому языку столкнутся «все украинские беженцы», заключил он.

В феврале премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните выступила за популяризацию в качестве иностранного языка в школах польского вместо русского.