Дезертировавший с завода Ильича в Мариуполе разведчик украинского националистического полка «Азов»* Михаил Матьсюк заявил, что был настолько напуган, что в течение девяти месяцев рыл окопы для российских сил, выдавая себя за мирного строителя.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Я представился, что я мирный, приехал на стройку работать, попал снаряд, жить негде», — поделился собеседник агентства.

По его словам, он копал окопы в 105-м полку.

Позже, по словам Матьсюка, он оказался на Волновахском направлении, где рыл окопы и помогал российским военным по хозяйству вплоть до ноября прошлого года.

Он был задержан 13 января в ДНР.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о группе возможных украинских дезертиров под Кременной.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.