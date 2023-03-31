Дезертир из полка «Азов» сообщил, что девять месяцев рыл для российских солдат окопы
Об этом он рассказал РИА Новости.
«Я представился, что я мирный, приехал на стройку работать, попал снаряд, жить негде», — поделился собеседник агентства.
По его словам, он копал окопы в 105-м полку.
Позже, по словам Матьсюка, он оказался на Волновахском направлении, где рыл окопы и помогал российским военным по хозяйству вплоть до ноября прошлого года.
Он был задержан 13 января в ДНР.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о группе возможных украинских дезертиров под Кременной.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.