Минобороны Украины пообещало оккупировать украинскую территорию в своём ролике

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Минобороны Украины опубликовало ролик с западной техникой, указав в нём на английском языке, что данная военная техника поможет им оккупировать украинские земли.
Минобороны Украины пообещало оккупировать украинскую территорию в своём ролике
  • Gettyimages.ru

Как сообщает РИА Новости, видеоролик был опубликован в Telegram-канале ведомства и на странице министра обороны Украины Алексея Резникова в Twitter.

«Это оружие поможет нам оккупировать украинские территории», — указывалось в тексте в ролике на английском языке.

Позднее ролик был перезалит, и в нём уже поменяли текст на «освободить украинские территории».

В январе 2018 года являвшийся на тот момент украинским президентом Пётр Порошенко в ходе поздравления с Днём соборности заявил, что «сапог украинского оккупанта» топчет землю Украины.

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