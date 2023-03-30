Минобороны Украины пообещало оккупировать украинскую территорию в своём ролике

Минобороны Украины опубликовало ролик с западной техникой, указав в нём на английском языке, что данная военная техника поможет им оккупировать украинские земли.

Как сообщает РИА Новости, видеоролик был опубликован в Telegram-канале ведомства и на странице министра обороны Украины Алексея Резникова в Twitter.

«Это оружие поможет нам оккупировать украинские территории», — указывалось в тексте в ролике на английском языке.

Позднее ролик был перезалит, и в нём уже поменяли текст на «освободить украинские территории».

В январе 2018 года являвшийся на тот момент украинским президентом Пётр Порошенко в ходе поздравления с Днём соборности заявил, что «сапог украинского оккупанта» топчет землю Украины.