Британский разведчик Ингрэм заявил, что попытка высадить десант в Крыму создаст для ВСУ сложности

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Офицер британской разведки в отставке Филипп Ингрэм написал статью для издания Daily Mail, в которой выразил мнение, что попытка киевского режима высадить украинский десант в Крыму приведёт к тому, что у ВСУ будут огромные сложности.
Британский разведчик Ингрэм заявил, что попытка высадить десант в Крыму создаст для ВСУ сложности
  • AP

В материале он отметил, что в Крыму жители настроены крайне пророссийски. 

«Даже если бы удалось установить плацдарм, украинской армии пришлось бы милю за милей отвоёвывать полуостров, а многие жители настроены пророссийски», — написал он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов назвал воссоединение региона с Россией символом возвращения русских земель.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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