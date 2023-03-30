Британский разведчик Ингрэм заявил, что попытка высадить десант в Крыму создаст для ВСУ сложности
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В материале он отметил, что в Крыму жители настроены крайне пророссийски.
«Даже если бы удалось установить плацдарм, украинской армии пришлось бы милю за милей отвоёвывать полуостров, а многие жители настроены пророссийски», — написал он.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов назвал воссоединение региона с Россией символом возвращения русских земель.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.