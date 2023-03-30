Британский разведчик Ингрэм заявил, что попытка высадить десант в Крыму создаст для ВСУ сложности

Офицер британской разведки в отставке Филипп Ингрэм написал статью для издания Daily Mail, в которой выразил мнение, что попытка киевского режима высадить украинский десант в Крыму приведёт к тому, что у ВСУ будут огромные сложности.

В материале он отметил, что в Крыму жители настроены крайне пророссийски.

«Даже если бы удалось установить плацдарм, украинской армии пришлось бы милю за милей отвоёвывать полуостров, а многие жители настроены пророссийски», — написал он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов назвал воссоединение региона с Россией символом возвращения русских земель.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.