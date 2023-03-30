Замглавы МИД России Рябков заявил об игнорировании Киевом вопросов безопасности ЗАЭС

Короткая ссылка
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил об игнорировании Киевом вопросов безопасности ЗАЭС.
Замглавы МИД России Рябков заявил об игнорировании Киевом вопросов безопасности ЗАЭС
  • РИА Новости

«К сожалению, Киев и во всех смыслах прикрывающие Киев США занимают здесь деструктивную позицию. Они интересы безопасности ключевого ядерного объекта — крупнейшей в Европе атомной станции — игнорируют и, по большому счёту, готовы принести в жертву своим политическим амбициям», — цитирует его ТАСС.

По его словам, для Киева важнее «пытаться кому-то доказать, что этот объект находится на украинской территории», чем позаботиться о том, чтобы ядерная безопасность там была обеспечена.

Ранее Рябков сообщил, что российская сторона передала МАГАТЭ своё видение того, каким образом должна функционировать зона безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить