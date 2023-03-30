Замглавы МИД России Рябков заявил об игнорировании Киевом вопросов безопасности ЗАЭС

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил об игнорировании Киевом вопросов безопасности ЗАЭС.

«К сожалению, Киев и во всех смыслах прикрывающие Киев США занимают здесь деструктивную позицию. Они интересы безопасности ключевого ядерного объекта — крупнейшей в Европе атомной станции — игнорируют и, по большому счёту, готовы принести в жертву своим политическим амбициям», — цитирует его ТАСС.

По его словам, для Киева важнее «пытаться кому-то доказать, что этот объект находится на украинской территории», чем позаботиться о том, чтобы ядерная безопасность там была обеспечена.

Ранее Рябков сообщил, что российская сторона передала МАГАТЭ своё видение того, каким образом должна функционировать зона безопасности вокруг Запорожской АЭС.