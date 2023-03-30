Россия представила МАГАТЭ своё видение функционирования зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Российская сторона передала МАГАТЭ своё видение о том, каким образом должна функционировать зона безопасности вокруг Запорожской АЭС, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы свои предпочтения и своё видение того, как зона безопасности должна выглядеть и как она должна функционировать, включая вопрос о том, какова роль МАГАТЭ и его персонала... мы Гросси и его людям изложили», — сказал Рябков.

Он добавил, что концепция и идея зоны безопасности эволюционирует.

По словам дипломата, Россия находится в постоянном контакте с главой МАГАТЭ.

29 марта на Запорожскую АЭС прибыли представители МАГАТЭ во главе с директором организации Рафаэлем Гросси.

Делегация осмотрела территорию станции и объекты, повреждённые в результате обстрелов со стороны ВСУ. По словам Гросси, обстановка в районе АЭС не улучшается, поскольку военные действия усиливаются.

Он подчеркнул, что наносить удары по ядерным объектам недопустимо.

Подробнее — в материале RT.