Россия представила МАГАТЭ своё видение функционирования зоны безопасности вокруг ЗАЭС
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы свои предпочтения и своё видение того, как зона безопасности должна выглядеть и как она должна функционировать, включая вопрос о том, какова роль МАГАТЭ и его персонала... мы Гросси и его людям изложили», — сказал Рябков.
Он добавил, что концепция и идея зоны безопасности эволюционирует.
По словам дипломата, Россия находится в постоянном контакте с главой МАГАТЭ.
29 марта на Запорожскую АЭС прибыли представители МАГАТЭ во главе с директором организации Рафаэлем Гросси.
Делегация осмотрела территорию станции и объекты, повреждённые в результате обстрелов со стороны ВСУ. По словам Гросси, обстановка в районе АЭС не улучшается, поскольку военные действия усиливаются.
Он подчеркнул, что наносить удары по ядерным объектам недопустимо.
Подробнее — в материале RT.