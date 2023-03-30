Политолог Дудчак отметил, что на Украине за последние годы развился навык выпрашивания денег

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Полина Полетаева
Политолог Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко о том, что мировые энергетические компании должны отдать Киеву часть прибыли.
Политолог Дудчак отметил, что на Украине за последние годы развился навык выпрашивания денег
  • РИА Новости

«Самый большой навык, который они получили за последние девять лет после госпереворота, это навык выпрашивания денег. В данном случае украинцы требуют поделиться», — считает Дудчак.

Он также добавил, что США выделяют «огромные суммы» на помощь Украине, но это, по словам политолога, «никоим образом не улучшает жизнь населения».

«Они выделяют средства, исходя из собственных интересов. Население Украины для них как топливо, которое сгорает в топке интересов США. В этом плане уже были ответы от американской администрации (украинскому лидеру Владимиру.— RT) Зеленскому о том, что он демонстрирует свою неблагодарность и не ценит «помощь», которая оказывается Украине. В этом случае никакого эффекта от сотрясания воздуха вот этим деятелям не будет», — добавил собеседник RT.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что мировые энергетические компании должны отдать Киеву часть прибыли. 

По его словам, прибыль мировых энергетических компаний превышает $200 млрд и они могли бы способствовать восстановлению энергетического сектора Украины.

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