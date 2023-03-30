Мининфраструктуры Украины: Киев получит от Токио $400 млн на восстановление

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Украина получит от Японии $400 млн на экстренное восстановление критической инфраструктуры.
Мининфраструктуры Украины: Киев получит от Токио $400 млн на восстановление
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Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры страны.

«Япония выделяет $400 млн на восстановление Украины. Средства будут выделены в рамках программы экстренного восстановления, направленного на критическую инфраструктуру», — говорится в сообщении.

Правительство Японии также выделит $70 млн грантовой поддержки на восстановление Украины через механизм программы развития ООН.

Ранее власти Японии и Украины договорились поднять уровень отношений между странами до уровня «особого глобального партнёрства».

Премьер-министр Фумио Кисида в ходе визита в Киев пообещал выделить $470 млн (62 млрд иен) безвозмездной помощи на энергетику и другие нужды.

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