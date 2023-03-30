Партия «Шор» бойкотирует заседание парламента Молдавии, протестуя против режима ЧП

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Оппозиционная в Молдавии партия «Шор» будет бойкотировать заседание парламента в знак протеста против продления режима ЧП в республике.
Партия «Шор» бойкотирует заседание парламента Молдавии, протестуя против режима ЧП
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, об этом заявила вице-председатель политсилы Марина Таубер.

«Фракция партии «Шор» будет бойкотировать сегодняшнее заседание парламента. Во-первых, парламентское большинство блокирует все инициативы, выдвигаемые партией «Шор». Во-вторых, мы выступаем против продления режима ЧП», — заявила она.

По её словам, парламентская фракция «Шор» опротестует в Конституционном суде решение о продлении ЧП.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что молдавское правительство одобрило идею продлить режим ЧП из-за кризиса в энергетике на 60 дней.

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