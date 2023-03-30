Марочко: ВСУ пытаются обмануть разведку России, перегоняя технику с одинаковой маркировкой

Подразделения ВС Украины пытаются ввести российскую разведку в заблуждение, перегоняя через населённые пункты на Северском направлении военную технику с одинаковыми номерными знаками.

Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он рассказал, что в короткий интервал времени через населённые пункты показательно проходят одни и те же военные автомобили и бронетехника ВС Украины.

«На автомобилях совпадают номерные знаки, а на буксируемых гаубицах есть идентичные характерные отличительные признаки, которые появились в ходе эксплуатации», — цитирует Марочко ТАСС.

Он предположил, что эти колонны техники перегоняют целенаправленно, чтобы «ввести в заблуждение российские разведывательные органы».

Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что ВС России уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы и сорвали ротацию подразделений противника на передовых позициях на Купянском направлении.