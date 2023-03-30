Пленный Кривозуб: войска Украины доставляют подкрепления в Артёмовск по подземным ходам

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ВСУ доставляют подкрепления и боеприпасы в Артёмовск (Бахмут) по подземным ходам, которые идут до Часова Яра.

Об этом заявил взятый в плен бойцами группы «Вагнер» украинский военнослужащий Андрей Кривозуб.

«Так как сейчас все дороги к Бахмуту (Артёмовску. — RT) простреливаются артиллерией противника, ВСУ нашли подземные ходы, которые ведут с города Бахмут, подземные коммуникации, и по ним происходит подвоз БК (боекомплекта. — RT) и личного состава, для того чтобы держать оборону городу», — передаёт его слова РИА Новости.

По его словам, эти подземные ходы доходят до Часова Яра.

Кривозуб также заявил, что военные ВСУ сдаются в Артёмовске (Бахмуте) из-за отсутствия поддержки и недостатка боеприпасов.

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