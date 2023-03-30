Украинские войска за сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 69 боеприпасов

ВС Украины за минувшие сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 69 боеприпасов.

Об этом сказано в Telegram-канале представительства республики в СЦКК.

«За истекшие сутки Представительство сообщало о 14 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — сказано в сообщении.

Так, на Донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из РСЗО и артиллерии 155 мм, на Ясиноватском — один обстрел из артиллерии 155 мм и на Докучаевском — один обстрел из артиллерии 155 мм.

Как сообщило ведомство, было выпущено 69 единиц различных боеприпасов.

Ранее в представительстве заявили, что мирный житель Макеевки получил ранение при обстреле Кировского района Макеевки со стороны ВСУ.