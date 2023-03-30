Украинские войска за сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 69 боеприпасов

Короткая ссылка
ВС Украины за минувшие сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 69 боеприпасов.

Об этом сказано в Telegram-канале представительства республики в СЦКК.

«За истекшие сутки Представительство сообщало о 14 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — сказано в сообщении.

Так, на Донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из РСЗО и артиллерии 155 мм, на Ясиноватском — один обстрел из артиллерии 155 мм и на Докучаевском — один обстрел из артиллерии 155 мм.

Как сообщило ведомство, было выпущено 69 единиц различных боеприпасов.

Ранее в представительстве заявили, что мирный житель Макеевки получил ранение при обстреле Кировского района Макеевки со стороны ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить