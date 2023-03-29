В ДНР сообщили о ранении мирного жителя Макеевки при обстреле ВСУ
- РИА Новости
«Ранен мужчина 1954 года рождения», — говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.
Ранее житель Макеевки рассказал о последствиях недавнего обстрела города со стороны ВСУ и о ранении жены.
У женщины травмы головы и руки, также сломана нога.
21 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что украинские боевики обстреляли Макеевку.