В ДНР сообщили о ранении мирного жителя Макеевки при обстреле ВСУ

Мирный житель Макеевки получил ранение при обстреле Кировского района Макеевки со стороны ВСУ.

«Ранен мужчина 1954 года рождения», — говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

Ранее житель Макеевки рассказал о последствиях недавнего обстрела города со стороны ВСУ и о ранении жены.

У женщины травмы головы и руки, также сломана нога.

21 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что украинские боевики обстреляли Макеевку.