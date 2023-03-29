В ДНР сообщили о ранении мирного жителя Макеевки при обстреле ВСУ

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Мирный житель Макеевки получил ранение при обстреле Кировского района Макеевки со стороны ВСУ.
В ДНР сообщили о ранении мирного жителя Макеевки при обстреле ВСУ
  • РИА Новости

«Ранен мужчина 1954 года рождения», — говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

Ранее житель Макеевки рассказал о последствиях недавнего обстрела города со стороны ВСУ и о ранении жены.

У женщины травмы головы и руки, также сломана нога.

21 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что украинские боевики обстреляли Макеевку.

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