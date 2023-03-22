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Житель Макеевки рассказал о ранении жены из-за недавнего обстрела города боевиками ВСУ

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Житель Макеевки рассказал о последствиях недавнего обстрела города со стороны украинских боевиков.

«Я вышел на улицу, во дворе... и в это время всё произошло. Я выскочил — всё горит, всё дымит, она (жена. — RT) кричит. Я по этим развалинам пока добрался до неё... Раскопал я её сам», — рассказал он.

По его словам, соседи помогли ему достать супругу из-под обломков и передать медикам.

«Потом приехала скорая, пожарные, МЧС», — отметил он.

У женщины травмы головы и руки, также сломана нога.

21 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что украинские боевики обстреляли Макеевку.

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