Житель Макеевки рассказал о ранении жены из-за недавнего обстрела города боевиками ВСУ
«Я вышел на улицу, во дворе... и в это время всё произошло. Я выскочил — всё горит, всё дымит, она (жена. — RT) кричит. Я по этим развалинам пока добрался до неё... Раскопал я её сам», — рассказал он.
По его словам, соседи помогли ему достать супругу из-под обломков и передать медикам.
«Потом приехала скорая, пожарные, МЧС», — отметил он.
У женщины травмы головы и руки, также сломана нога.
21 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что украинские боевики обстреляли Макеевку.