Сорока: ВСУ применяли тактику ковровых бомбардировок в боях за Рубежное и Северодонецк

Вооружённые силы Украины использовали тактику «ковровых бомбардировок» в боях за Рубежное и Северодонецк, сообщила советник врио главы ЛНР, руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии Анна Сорока.

Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

Сорока отметила, что украинские войска применяли прицельные обстрелы.

«Причём обстрелы, которые не имеют избирательного действия, ковровые обстрелы, так называемый конверт, который ложится по квадрату и в центр, когда люди убежать не могут», — объяснила она.

По словам собеседницы агентства, в ходе таких обстрелов ВСУ применяли в основном РСЗО «Град». Они целились по школам и детским садам.

Женевская конвенция называет военным преступлением ковровые бомбардировки районов, в которых сосредоточено гражданское население.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил о «ковровых бомбардировках» США городов в Югославии.