Сорока: ВСУ применяли тактику ковровых бомбардировок в боях за Рубежное и Северодонецк

Короткая ссылка
Вооружённые силы Украины использовали тактику «ковровых бомбардировок» в боях за Рубежное и Северодонецк, сообщила советник врио главы ЛНР, руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии Анна Сорока.
Сорока: ВСУ применяли тактику ковровых бомбардировок в боях за Рубежное и Северодонецк
  • Gettyimages.ru

Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

Сорока отметила, что украинские войска применяли прицельные обстрелы.

«Причём обстрелы, которые не имеют избирательного действия, ковровые обстрелы, так называемый конверт, который ложится по квадрату и в центр, когда люди убежать не могут», — объяснила она.

По словам собеседницы агентства, в ходе таких обстрелов ВСУ применяли в основном РСЗО «Град». Они целились по школам и детским садам.

Женевская конвенция называет военным преступлением ковровые бомбардировки районов, в которых сосредоточено гражданское население.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил о «ковровых бомбардировках» США городов в Югославии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить