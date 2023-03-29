Сорока: ВСУ применяли тактику ковровых бомбардировок в боях за Рубежное и Северодонецк
- Gettyimages.ru
Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.
Сорока отметила, что украинские войска применяли прицельные обстрелы.
«Причём обстрелы, которые не имеют избирательного действия, ковровые обстрелы, так называемый конверт, который ложится по квадрату и в центр, когда люди убежать не могут», — объяснила она.
По словам собеседницы агентства, в ходе таких обстрелов ВСУ применяли в основном РСЗО «Град». Они целились по школам и детским садам.
Женевская конвенция называет военным преступлением ковровые бомбардировки районов, в которых сосредоточено гражданское население.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил о «ковровых бомбардировках» США городов в Югославии.