Глава КСРС Петрович призвал проверить факты использования символики нацистов в Молдавии
- РИА Новости
«Направили заявление в Генеральную прокуратуру с требованием установить личности демонстрантов, квалифицировать их действия и привлечь к ответственности, предусмотренной действующим законодательством», — цитирует ТАСС главу совета Алексея Петровича.
Петрович отметил, что молдавские законы запрещают демонстрацию фашистской и нацистской символики.
26 марта в Кишинёве прошёл митинг сторонников объединения Молдавии с Румынией, на котором были замечены флаги украинских националистов.
Против унионистов вышли представители патриотических движений, у которых были лозунги в поддержку молдавской государственности и защиту молдавского языка.