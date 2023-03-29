Глава КСРС Петрович призвал проверить факты использования символики нацистов в Молдавии

Координационный совет российских соотечественников (КСРС) Молдавии попросил Генпрокуратуру провести проверку по фактам демонстрации нацистской символики на демонстрации сторонников объединения с Румынией, которая состоялась 26 марта.

«Направили заявление в Генеральную прокуратуру с требованием установить личности демонстрантов, квалифицировать их действия и привлечь к ответственности, предусмотренной действующим законодательством», — цитирует ТАСС главу совета Алексея Петровича.

Петрович отметил, что молдавские законы запрещают демонстрацию фашистской и нацистской символики.

26 марта в Кишинёве прошёл митинг сторонников объединения Молдавии с Румынией, на котором были замечены флаги украинских националистов.

Против унионистов вышли представители патриотических движений, у которых были лозунги в поддержку молдавской государственности и защиту молдавского языка.