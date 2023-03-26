В Молдавии столкнулись митинги противников и сторонников присоединения к Румынии

В Кишинёве прошёл митинг сторонников объединения Молдавии с Румынией, на котором были замечены флаги украинских националистов.

Об этом пишет РИА Новости.

Несколько десятков человек собрались у памятника Стефана Великого в центре города, чтобы отметить годовщину вхождения Бессарабии в состав Румынского королевства.

Люди размахивали румынскими флагами и скандировали «Великая Румыния!», «Бессарабия — румынская земля!».

Позже против унионистов вышли представители патриотических движений, у которых были лозунги в поддержку молдавской государственности и защиту молдавского языка.

22 марта президент Молдавии Майя Санду заявила, что подписала закон, признающий государственным языком страны румынский вместо молдавского.