В Молдавии столкнулись митинги противников и сторонников присоединения к Румынии
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
Несколько десятков человек собрались у памятника Стефана Великого в центре города, чтобы отметить годовщину вхождения Бессарабии в состав Румынского королевства.
Люди размахивали румынскими флагами и скандировали «Великая Румыния!», «Бессарабия — румынская земля!».
Позже против унионистов вышли представители патриотических движений, у которых были лозунги в поддержку молдавской государственности и защиту молдавского языка.
22 марта президент Молдавии Майя Санду заявила, что подписала закон, признающий государственным языком страны румынский вместо молдавского.