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В Молдавии столкнулись митинги противников и сторонников присоединения к Румынии

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В Кишинёве прошёл митинг сторонников объединения Молдавии с Румынией, на котором были замечены флаги украинских националистов.
В Молдавии столкнулись митинги противников и сторонников присоединения к Румынии
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

Несколько десятков человек собрались у памятника Стефана Великого в центре города, чтобы отметить годовщину вхождения Бессарабии в состав Румынского королевства.

Люди размахивали румынскими флагами и скандировали «Великая Румыния!», «Бессарабия — румынская земля!».

Позже против унионистов вышли представители патриотических движений, у которых были лозунги в поддержку молдавской государственности и защиту молдавского языка.

22 марта президент Молдавии Майя Санду заявила, что подписала закон, признающий государственным языком страны румынский вместо молдавского.

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