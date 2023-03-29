В полицию Мелитополя поступила информация о минировании нескольких учреждений
- РИА Новости
«Эвакуировали людей, проверяют помещения. По части объектов информация не подтвердилась. Работы продолжаются», — говорится в заявлении.
В горадминистрации уточнили, что к настоящему времени все эвакуированные возвращаются в проверенные здания, организации продолжают работу в штатном режиме.
Ранее стало известно, что в результате артиллерийского удара ВСУ по Мелитополю Запорожской области пострадали четыре человека.
Также здание многопрофильного колледжа в Мелитополе получило повреждения при артобстреле ВСУ.