В полицию Мелитополя поступила информация о минировании нескольких учреждений

В полицию Мелитополя в течение дня продолжают поступать сообщения о минировании нескольких учреждений, включая МГУ им. Макаренко, сообщили в администрации города.

«Эвакуировали людей, проверяют помещения. По части объектов информация не подтвердилась. Работы продолжаются», — говорится в заявлении.

В горадминистрации уточнили, что к настоящему времени все эвакуированные возвращаются в проверенные здания, организации продолжают работу в штатном режиме.

Ранее стало известно, что в результате артиллерийского удара ВСУ по Мелитополю Запорожской области пострадали четыре человека.

Также здание многопрофильного колледжа в Мелитополе получило повреждения при артобстреле ВСУ.