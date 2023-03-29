Карчаа: Киев в 2023 году усилил давление на сотрудников Запорожской АЭС

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что киевский режим в 2023 году усилил давление на сотрудников Запорожской АЭС.

«Усилилось давление на людей. Оно стало гораздо мощнее, оно стало гораздо разнообразнее. Людей запугивают, людей шантажируют, у людей пытаются посеять панику. Оскорбляют в различных пабликах, на открытых информационных площадках, причем не просто оскорбляют, а унижают, давят таким образом на людей и одновременно финансируют саботаж на атомной станции», — цитирует его РИА Новости.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов допустил возможность провокаций со стороны Киева во время визита генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС (ЗАЭС).