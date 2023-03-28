Рогов допустил возможность провокаций со стороны Киева во время визита Гросси на ЗАЭС

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов допустил возможность провокаций со стороны Киева во время визита генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС (ЗАЭС).
Рогов допустил возможность провокаций со стороны Киева во время визита Гросси на ЗАЭС
  • РИА Новости

«Мы всё время ожидаем провокаций. Во время первого визита Гросси была попытка высадки десанта в Энергодаре, были массированные обстрелы», — цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что во время ротаций, которые проходили по расписанию, были попытки обстрела людей, иностранных журналистов, которые освещали соответствующие события.

«Поэтому нет оснований считать, что эта ротация, да ещё и с приездом Гросси, вдруг станет воплощением мира, спокойствия и доброжелательности режима Зеленского», — сказал Рогов.

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и ротация инспекторов организации должны состояться 29 марта.

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