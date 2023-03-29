ВС России уничтожили четыре ДРГ ВСУ на Купянском направлении

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Российские военные группировки войск «Запад» уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ на Купянском направлении, а также сорвали три переброски резервов.
ВС России уничтожили четыре ДРГ ВСУ на Купянском направлении
  • РИА Новости

Об этом сообщил в среду ТАСС начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«В течение дня на Купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы противника», — сказал он.

Также, по его словам, российские военные смогли сорвать несколько попыток переброски резервов украинских боевиков.

Вместе с этим отмечается, что артиллеристы «Запада» ликвидировали миномётный расчёт украинских террористов в районе Масютовки и склад боеприпасов ВСУ в районе Берестового.

28 марта сообщалось, что подразделения ВС России за сутки уничтожили до 240 военных ВСУ на Донецком направлении.

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