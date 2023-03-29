ВС России уничтожили четыре ДРГ ВСУ на Купянском направлении
- РИА Новости
Об этом сообщил в среду ТАСС начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
«В течение дня на Купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы противника», — сказал он.
Также, по его словам, российские военные смогли сорвать несколько попыток переброски резервов украинских боевиков.
Вместе с этим отмечается, что артиллеристы «Запада» ликвидировали миномётный расчёт украинских террористов в районе Масютовки и склад боеприпасов ВСУ в районе Берестового.
28 марта сообщалось, что подразделения ВС России за сутки уничтожили до 240 военных ВСУ на Донецком направлении.