Токаев предложил партии «Аманат» выдвинуть кандидатуру премьера Казахстана

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал право партии «Аманат» предложить ему кандидатуру нового премьер-министра.
Токаев предложил партии «Аманат» выдвинуть кандидатуру премьера Казахстана
  • РИА Новости

Об этом он сказал, выступая на первом заседании парламента нового созыва.

«Одержавшая победу на выборах партия имеет право предложить главе государства кандидатуру на пост премьер-министра. Таким образом эта партия примет на себя политическую ответственность», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что по итогам выборов в парламент Казахстана проходят шесть партий, лидером стала крупнейшая партия страны «Аманат» — она набрала 53,9% голосов избирателей.

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