Токаев предложил партии «Аманат» выдвинуть кандидатуру премьера Казахстана
- РИА Новости
Об этом он сказал, выступая на первом заседании парламента нового созыва.
«Одержавшая победу на выборах партия имеет право предложить главе государства кандидатуру на пост премьер-министра. Таким образом эта партия примет на себя политическую ответственность», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что по итогам выборов в парламент Казахстана проходят шесть партий, лидером стала крупнейшая партия страны «Аманат» — она набрала 53,9% голосов избирателей.