Крупнейшая партия Казахстана «Аманат» займёт 40 из 69 мест в мажилисе

По итогам выборов в парламент Казахстана проходят шесть партий, лидером стала крупнейшая партия страны «Аманат» — она набрала 53,9% голосов избирателей.

Об этом сообщил глава ЦИК Нурлан Абдиров.

«За партию «Аманат» — 53,9%», — сказал он на брифинге, его слова приводит РИА Новости.

Также порог (5%) преодолели народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» (10,9%), партия Respublica (8,59%), Народная партия Казахстана (6,8%), демократическая партия Казахстана «Ак жол» (8,41%) и Общенациональная социал-демократическая партия (5,2%).

Как уточняет ТАСС, в итоге партия «Аманат» получает 40 из 69 депутатских мест.

Внеочередные выборы депутатов мажилиса и маслихатов в Казахстане прошли 19 марта. Явка составила 54,21%.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев отмечал, что выборы в парламент Казахстана стали достойным продолжением масштабных перемен, началась новая веха в политическом развитии страны.