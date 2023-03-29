Токаев призвал продолжать реформы в Казахстане с учётом верховенства закона

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власти Казахстана должны твёрдо следовать курсу на реформирование политической системы.

Соответствующее заявление он сделал, выступая с обращением перед обеими палатами парламента нового созыва.

«Реформы, направленные на совершенствование политической системы, будут продолжены. С избранного пути ни в коем случае нельзя сворачивать», — цитирует его ТАСС.

По его словам, необходимо продолжать реформы, держа в фокусе верховенство закона, единство народа, социальную справедливость и внутриполитическую стабильность.

Ранее сообщалось, что правительство Казахстана во главе с Алиханом Смаиловым, ушло в отставку после избрания нового состава мажилиса (нижняя палата парламента).

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