Токаев призвал продолжать реформы в Казахстане с учётом верховенства закона
Соответствующее заявление он сделал, выступая с обращением перед обеими палатами парламента нового созыва.
«Реформы, направленные на совершенствование политической системы, будут продолжены. С избранного пути ни в коем случае нельзя сворачивать», — цитирует его ТАСС.
По его словам, необходимо продолжать реформы, держа в фокусе верховенство закона, единство народа, социальную справедливость и внутриполитическую стабильность.
Ранее сообщалось, что правительство Казахстана во главе с Алиханом Смаиловым, ушло в отставку после избрания нового состава мажилиса (нижняя палата парламента).