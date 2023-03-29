Правительство Казахстана сложило полномочия
«В связи со сложением полномочий правительства Республики Казахстан перед вновь избранным мажилисом парламента Республики Казахстан постановляю: правительству Республики Казахстан исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства Республики Казахстан», — говорится в указе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Отмечается, что указ вводится в действие со дня подписания.
Ранее Токаев заявил, что выборы в парламент Казахстана стали достойным продолжением масштабных перемен, началась новая веха в политическом развитии страны.