Правительство Казахстана сложило полномочия

Правительство Казахстана во главе с Алиханом Смаиловым ушло в отставку после избрания нового состава мажилиса (нижняя палата парламента), сообщает пресс-служба президента страны.

«В связи со сложением полномочий правительства Республики Казахстан перед вновь избранным мажилисом парламента Республики Казахстан постановляю: правительству Республики Казахстан исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства Республики Казахстан», — говорится в указе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Отмечается, что указ вводится в действие со дня подписания.

Ранее Токаев заявил, что выборы в парламент Казахстана стали достойным продолжением масштабных перемен, началась новая веха в политическом развитии страны.