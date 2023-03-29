РИА Новости: на Украине мобилизуют открытых наркоманов

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В украинскую армию мобилизуют даже открытых наркоманов, в том числе имеющих судимости по статьям, связанным с наркотиками, заявил украинский военнопленный из Харькова Александр Фёдоров.

«Я не скрывал, у меня две судимости: за наркотики, за хранение. Это пробивается легко, тем более на уровне военкомата», — цитирует РИА Новости Фёдорова.

По его словам, в военкомате закрыли глаза на его наркотическую зависимость.

Он добавил, что повестку ему вручил военный патруль в метро Харькова в сентябре 2022 года.

Ранее член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Давид Арахамия допустил возможность усиления мобилизации на Украине и открытия фронта с Белоруссией в случае размещения там российского тактического ядерного оружия.

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