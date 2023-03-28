Глава Минцифры Украины Фёдоров заявил о формировании трёх ударных рот БПЛА
- AP
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Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Сегодня первые три ударные роты БПЛА уже готовы к бою», — сообщил Фёдоров.
По его словам, украинские власти совместно с партнёрами укомплектовали эти роты. Им переданы пикапы, ударные беспилотники и терминалы Starlink.
Также он заявил, что все БПЛА украинского производства.
В январе Минобороны Украины заявило о формировании рот операторов ударных беспилотников.