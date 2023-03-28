Глава Минцифры Украины Фёдоров заявил о формировании трёх ударных рот БПЛА

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Украинский министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров заявил, что Украина сформировала три ударные роты беспилотников.
Глава Минцифры Украины Фёдоров заявил о формировании трёх ударных рот БПЛА
  • AP
  • © Roman Chop

Об этом он написал в своём Telegram-канале. 

«Сегодня первые три ударные роты БПЛА уже готовы к бою», — сообщил Фёдоров.

По его словам, украинские власти совместно с партнёрами укомплектовали эти роты. Им переданы пикапы, ударные беспилотники и терминалы Starlink.

Также он заявил, что все БПЛА украинского производства. 

В январе Минобороны Украины заявило о формировании рот операторов ударных беспилотников.

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