Опубликовано видео удара бронегруппы 150-й дивизии ВС России на БМП-3 по позициям ВСУ
Российские военные рассказали военкору Филиппу Прокудину, что это был первый выезд их группы для обеспечения прикрытия тяжёлой техники, танков.
«Цели поразили, задачу выполнили. (Пехота) заняла более выгодные рубежи», — рассказал военный.
Военкор RT отметил, что БМП-3 изначально предназначена для поддержки пехоты, однако в бронегруппе придумали использовать её как часть мобильной артиллерии.
«Стреляют навесом — это позволяет поражать цели из-за укрытия», — рассказал Прокудин.
Ранее военный корреспондент RT Андрей Филатов рассказал, что в районе Водяного в Ясиноватском районе ДНР шли тяжёлые бои.