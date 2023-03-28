Опубликовано видео удара бронегруппы 150-й дивизии ВС России на БМП-3 по позициям ВСУ

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Опубликовано видео, на котором показано, как бронегруппа бойцов 150-й дивизии ВС России на БМП-3 бьёт по позициям Вооружённых сил Украины, чтобы не дать военным ВСУ высунуться из укрепрайонов и блиндажей.

Российские военные рассказали военкору Филиппу Прокудину, что это был первый выезд их группы для обеспечения прикрытия тяжёлой техники, танков.

«Цели поразили, задачу выполнили. (Пехота) заняла более выгодные рубежи», — рассказал военный.

Военкор RT отметил, что БМП-3 изначально предназначена для поддержки пехоты, однако в бронегруппе придумали использовать её как часть мобильной артиллерии.

«Стреляют навесом — это позволяет поражать цели из-за укрытия», — рассказал Прокудин.

Ранее военный корреспондент RT Андрей Филатов рассказал, что в районе Водяного в Ясиноватском районе ДНР шли тяжёлые бои.

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