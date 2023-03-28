В Тернопольской области Украины подожгли храм канонической УПЦ

В Тернопольской области Украины подожгли храм канонической Украинской православной церкви.

Об этом говорится в сообщении информационно-просветительского отдела УПЦ.

«В ночь на 28 марта был совершён поджог храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Кордышев Шумского благочиния Тернопольской епархии», — заявили в церкви.

Уточняется, что неизвестные разбили окно в алтарной части храма и забросили через него внутрь воспламеняющееся вещество.

Ранее раскольники захватили последний храм УПЦ в Ивано-Франковской области Украины.