В Тернопольской области Украины подожгли храм канонической УПЦ

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В Тернопольской области Украины подожгли храм канонической Украинской православной церкви.
В Тернопольской области Украины подожгли храм канонической УПЦ
  • Gettyimages.ru
  • © Faustino Carmona Guerrero / EyeEm

Об этом говорится в сообщении информационно-просветительского отдела УПЦ.

«В ночь на 28 марта был совершён поджог храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Кордышев Шумского благочиния Тернопольской епархии», — заявили в церкви.

Уточняется, что неизвестные разбили окно в алтарной части храма и забросили через него внутрь воспламеняющееся вещество.

Ранее раскольники захватили последний храм УПЦ в Ивано-Франковской области Украины.

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