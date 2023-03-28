Власти Приднестровья сообщили ОБСЕ о предотвращённых терактах

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Власти Приднестровья передали ОБСЕ детали расследования предотвращённых терактов в непризнанной республике.
Власти Приднестровья сообщили ОБСЕ о предотвращённых терактах
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом сообщил лидер Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на встрече с главой миссии ОБСЕ в Молдавии Келли Кайдерлинг.

«Келли Кайдерлинг была в составе делегации ОБСЕ, в отношении членов которой готовилось преступление, совершение которого удалось не допустить», — сказали в пресс-службе Красносельского.

Глава миссии ОБСЕ со своей стороны выразила благодарность за обеспечение безопасности и доступ к сведениям о предотвращённом террористическом акте.

Ранее стало известно, что в Приднестровье удалось предотвратить покушение на ряд должностных лиц Приднестровской Молдавской республики.

По словам прокурора непризнанной Приднестровской Молдавской республики Анатолия Гурецкого, власти Приднестровья рассчитывают на сотрудничество с другими странами в расследовании дела о подготовке терактов.

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