Власти Приднестровья сообщили ОБСЕ о предотвращённых терактах
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Об этом сообщил лидер Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на встрече с главой миссии ОБСЕ в Молдавии Келли Кайдерлинг.
«Келли Кайдерлинг была в составе делегации ОБСЕ, в отношении членов которой готовилось преступление, совершение которого удалось не допустить», — сказали в пресс-службе Красносельского.
Глава миссии ОБСЕ со своей стороны выразила благодарность за обеспечение безопасности и доступ к сведениям о предотвращённом террористическом акте.
Ранее стало известно, что в Приднестровье удалось предотвратить покушение на ряд должностных лиц Приднестровской Молдавской республики.
По словам прокурора непризнанной Приднестровской Молдавской республики Анатолия Гурецкого, власти Приднестровья рассчитывают на сотрудничество с другими странами в расследовании дела о подготовке терактов.