Власти Приднестровья сообщили ОБСЕ о предотвращённых терактах

Власти Приднестровья передали ОБСЕ детали расследования предотвращённых терактов в непризнанной республике.

Об этом сообщил лидер Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на встрече с главой миссии ОБСЕ в Молдавии Келли Кайдерлинг.

«Келли Кайдерлинг была в составе делегации ОБСЕ, в отношении членов которой готовилось преступление, совершение которого удалось не допустить», — сказали в пресс-службе Красносельского.

Глава миссии ОБСЕ со своей стороны выразила благодарность за обеспечение безопасности и доступ к сведениям о предотвращённом террористическом акте.

Ранее стало известно, что в Приднестровье удалось предотвратить покушение на ряд должностных лиц Приднестровской Молдавской республики.

По словам прокурора непризнанной Приднестровской Молдавской республики Анатолия Гурецкого, власти Приднестровья рассчитывают на сотрудничество с другими странами в расследовании дела о подготовке терактов.