Лукашенко 31 марта обратится с посланием к народу и парламенту Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 31 марта, обратится с посланием к народу и парламенту страны.
Лукашенко 31 марта обратится с посланием к народу и парламенту Белоруссии
  • globallookpress.com
  • © Henadz Zhinkov/XinHua

Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 марта обратится с ежегодным посланием к белорусскому народу и парламенту», — говорится в сообщении.

21 марта Лукашенко провёл совещание с силовым блоком Белоруссии.

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