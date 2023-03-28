Лукашенко 31 марта обратится с посланием к народу и парламенту Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 31 марта, обратится с посланием к народу и парламенту страны.

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