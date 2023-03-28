Лукашенко 31 марта обратится с посланием к народу и парламенту Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 31 марта, обратится с посланием к народу и парламенту страны.
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- © Henadz Zhinkov/XinHua
Об этом сообщает агентство БЕЛТА.
«Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 марта обратится с ежегодным посланием к белорусскому народу и парламенту», — говорится в сообщении.
21 марта Лукашенко провёл совещание с силовым блоком Белоруссии.
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