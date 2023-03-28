Пушилин: ВСУ потеряли около 30 военных под Угледаром при попытке прощупать оборону

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ВС Украины потеряли около 30 военных на Угледарском направлении при попытке прощупать оборону.
Пушилин: ВСУ потеряли около 30 военных под Угледаром при попытке прощупать оборону
  • AP

Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Попытки противника прощупать, пойти в разведку боем на наши подразделения накануне не увенчались успехом. Противник потерял порядка 30 боевиков, потерял несколько единиц техники», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».

Пушилин отметил важность Угледарского направления.

По его словам, ситуация на этом направлении полностью находится под контролем российских сил.

Ранее стало известно, что российские бойцы перебросили подкрепление для штурма одного из населённых пунктов на Южно-Донецком направлении.

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