Житель Артёмовска заявил, что военные ВСУ переодевались в российскую форму 

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Житель Артёмовска (Бахмута) заявил, что военные Вооружённых сил Украины переодевались в российскую форму, чтобы выявить лояльных к России граждан.

Его слова приводит РИА Новости.

«Слухи у нас по улице ходили, что переодетые в российскую форму заходили, вот пришла «российская армия», кто обрадовался — выходим», — сказал житель города.

По его словам, «куда девали» людей после этого — «никто не знает».

Также мужчина добавил, что ещё до начала российской спецоперации сотрудники украинских спецслужб задержали его коллегу за пророссийские высказывания, и «до сих пор о нём ничего не известно». 

Ранее стало известно, что украинские военные заняли под оборону жилые девятиэтажки в западной части Артёмовска.

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