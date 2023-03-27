Рогов назвал «самозванщиной» поездку Зеленского в Запорожскую область
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- © President Of Ukraine/Keystone Press Agency
Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.
По словам Рогова, подобные поездки нацелены лишь на самопиар украинского лидера.
«Его приезд во временно оккупированный украинскими войсками город Запорожье — самозванщина», — подчеркнул он.
Он добавил, что местные жители не ждали его там.
27 марта Зеленский сообщил, что посетил передовые позиции украинской армии в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.