Рогов назвал «самозванщиной» поездку Зеленского в Запорожскую область

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал «самозванщиной» поездку президента Украины Владимира Зеленского в подконтрольную киевским властям часть Запорожской области.
Рогов назвал «самозванщиной» поездку Зеленского в Запорожскую область
  • globallookpress.com
  • © President Of Ukraine/Keystone Press Agency

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

По словам Рогова, подобные поездки нацелены лишь на самопиар украинского лидера.

«Его приезд во временно оккупированный украинскими войсками город Запорожье — самозванщина», — подчеркнул он.

Он добавил, что местные жители не ждали его там.

27 марта Зеленский сообщил, что посетил передовые позиции украинской армии в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.

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