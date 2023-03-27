Рогов назвал «самозванщиной» поездку Зеленского в Запорожскую область

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал «самозванщиной» поездку президента Украины Владимира Зеленского в подконтрольную киевским властям часть Запорожской области.

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

По словам Рогова, подобные поездки нацелены лишь на самопиар украинского лидера.

«Его приезд во временно оккупированный украинскими войсками город Запорожье — самозванщина», — подчеркнул он.

Он добавил, что местные жители не ждали его там.

27 марта Зеленский сообщил, что посетил передовые позиции украинской армии в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.