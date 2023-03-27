Партия «Шор» обвиняет власти Молдавии в нарушении фундаментальных прав

Попытка запретить партии «Шор» пользоваться трибуной парламента Молдавии для заявлений нарушает фундаментальные права граждан, заявила вице-председатель политсилы Марина Таубер.

Она выразила уверенность в том, что правду невозможно скрыть, как бы этого ни хотелось властям.

«Вскоре они попытаются запретить нам дышать, чтобы не мешать их воровству и некомпетентности, а также их воинственным планам. Но мы продолжим говорить правду — где угодно и при любых условиях», — приводятся её слова на сайте партии.

Ранее президент Молдавии Майя Санду попросила правительство решительно реагировать на акции протеста в республике, которые она расценила как попытки дестабилизации в стране со стороны оппозиции.