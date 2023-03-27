Мишустин: заседание Высшего госсовета Союзного государства назначено на 6 апреля

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что заседание Высшего госсовета Союзного государства, в котором примут участие президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, назначено на 6 апреля.
Мишустин: заседание Высшего госсовета Союзного государства назначено на 6 апреля
  • РИА Новости

Об этом, как пишет РИА Новости, Мишустин сказал в ходе заседания Совета Министров Союзного государства.

Премьер выразил уверенность, что принятые в ходе заседания решения приведут к дальнейшему укреплению сотрудничества двух стран в рамках Союзного государства.

«А также станут хорошей основой для подготовки назначенного, предстоящего пока, на 6 апреля заседания Высшего государственного совета», — сказал Мишустин.

17 марта Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили торгово-экономическое взаимодействие двух стран.

Также они подняли тему подготовки к большому Госсовету Союзного государства, который запланирован на апрель.

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