Мишустин: заседание Высшего госсовета Союзного государства назначено на 6 апреля
- РИА Новости
Об этом, как пишет РИА Новости, Мишустин сказал в ходе заседания Совета Министров Союзного государства.
Премьер выразил уверенность, что принятые в ходе заседания решения приведут к дальнейшему укреплению сотрудничества двух стран в рамках Союзного государства.
«А также станут хорошей основой для подготовки назначенного, предстоящего пока, на 6 апреля заседания Высшего государственного совета», — сказал Мишустин.
17 марта Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили торгово-экономическое взаимодействие двух стран.
Также они подняли тему подготовки к большому Госсовету Союзного государства, который запланирован на апрель.