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Путин и Лукашенко обсудили по телефону подготовку к Высшему госсовету Союзного государства

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели продолжительный телефонный разговор, они обсудили торгово-экономическое взаимодействие двух стран. Также они подняли тему подготовки к большому Госсовету Союзного государства, который запланирован на апрель.
Путин и Лукашенко обсудили по телефону подготовку к Высшему госсовету Союзного государства
  • РИА Новости

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Обсуждали вопрос торгово-экономического взаимодействия двух стран, предметные вопросы, связанные с подготовкой запланированного на апрель месяц большого Государственного совета Союзного государства России и Белоруссии», — сказал он.

Лидеры также обсудили вопросы возможного взаимодействия в рамках работы над созданием международных транспортных коридоров.

Ранее о переговорах двух президентов сообщило агентство БЕЛТА.

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