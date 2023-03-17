Путин и Лукашенко обсудили по телефону подготовку к Высшему госсовету Союзного государства
- РИА Новости
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Обсуждали вопрос торгово-экономического взаимодействия двух стран, предметные вопросы, связанные с подготовкой запланированного на апрель месяц большого Государственного совета Союзного государства России и Белоруссии», — сказал он.
Лидеры также обсудили вопросы возможного взаимодействия в рамках работы над созданием международных транспортных коридоров.
Ранее о переговорах двух президентов сообщило агентство БЕЛТА.