МИД Белоруссии: санкции не заставят Минск действовать вопреки национальным интересам

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В МИД Белоруссии заявили, что никакие ограничения и угрозы не заставят Минск действовать вопреки национальным интересам.
МИД Белоруссии: санкции не заставят Минск действовать вопреки национальным интересам
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Никакие санкции, ограничения и угрозы не заставят нас сойти с намеченного курса и действовать вопреки нашим национальным интересам», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы белорусского МИД.

Ранее Минфин США заявил, что американская сторона ввела санкции против компаний и физлиц из Белоруссии.

Также в ЕП подняли вопрос о распространении на Белоруссию действующих против России санкций.

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