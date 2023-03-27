МИД Белоруссии: санкции не заставят Минск действовать вопреки национальным интересам

В МИД Белоруссии заявили, что никакие ограничения и угрозы не заставят Минск действовать вопреки национальным интересам.

«Никакие санкции, ограничения и угрозы не заставят нас сойти с намеченного курса и действовать вопреки нашим национальным интересам», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы белорусского МИД.

Ранее Минфин США заявил, что американская сторона ввела санкции против компаний и физлиц из Белоруссии.

Также в ЕП подняли вопрос о распространении на Белоруссию действующих против России санкций.