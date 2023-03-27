Премьер Грузии назвал оскорблением грузинского народа награждение Саакашвили в Норвегии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал оскорблением грузинского народа награждение экс-президента Михаила Саакашвили в Норвегии, где ему присудили премию в области борьбы за права человека.

«Это насмешка и оскорбление грузинского народа, что Саакашвили, известного авторитарного, почти диктаторского бывшего правителя, который был создателем притеснявшей, убивавшей системы, наградили премией за развитие демократии и защиту прав человека», — сказал журналистам Гарибашвили.

Он добавил, что «система Саакашвили» пытала людей, насиловала, мучила и убивала и присвоение данной премии экс-президенту абсурдно, пишет РИА Новости.

Агентство отмечает, что Саакашвили заочно получил данную премию, на церемонии присутствовали члены его семьи.

Михаил Саакашвили ранее заявил, что намерен заняться поддержкой президента Украины Владимира Зеленского после освобождения из тюрьмы.