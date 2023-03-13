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Саакашвили заявил о планах заняться поддержкой Зеленского после освобождения

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что намерен заняться поддержкой президента Украины Владимира Зеленского после освобождения из тюрьмы.
Саакашвили заявил о планах заняться поддержкой Зеленского после освобождения
  • AP
  • © Irakli Gedenidze/Pool Photo

Саакашвили заявил, что пока он находится в Грузии, он хочет помогать ей.

«Иначе, когда я вернусь в Киев, я буду полностью поглощён помощью Зеленскому и, возможно, даже не буду иметь времени посмотреть в сторону Грузии», — написал он в своих соцсетях. Его слова приводит РИА Новости.

Саакашвили также призвал протестующих в Грузии продолжить выходить на митинги, поскольку сейчас «не время делать паузы».

Ранее грузинский премьер Ираклий Гарибашвили выразил мнение, что Украина специально отправила Саакашвили на родину для дестабилизации ситуации в стране и её включения в военные действия.

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