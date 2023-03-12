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Премьер Грузии: Киев вернул Саакашвили на родину для включения в военные действия

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Украина специально отправила экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на родину для дестабилизации ситуации в стране и её включения в военные действия, заявил грузинский премьер Ираклий Гарибашвили в эфире телеканала «Имеди».
Премьер Грузии: Киев вернул Саакашвили на родину для включения в военные действия
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«Когда Саакашвили прибыл в Грузию? 1 октября. Саакашвили заслали организованно, главная цель была устроить здесь переворот и включить страны в войну в нужное время. Мы сегодня в этом не сомневаемся», — цитирует его ТАСС.

По мнению грузинского премьера, для Киева, возможно, было бы легче, если бы Россия «перенесла внимание» в сторону Грузии.

Он заявил, что, если бы у власти в Грузии была оппозиционная партия Саакашвили, страна стала бы «полигоном» и получила «второй Мариуполь», а для Украины это было бы возможностью выиграть время.

Ранее судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе отказал в отсрочке наказания и освобождении Саакашвили по состоянию здоровья.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил в эфире телекомпании «Имеди», что бывший грузинский президент целенаправленно вредит своему здоровью, чтобы быстрее освободиться.

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